El legendario cantante de rock Iggy Pop se entregó hoy por completo hasta llegar a perder un diente en un concierto en el Festival de Montreux en el que el público respondió con idéntico entusiasmo, ovacionándolo y coreando sus temas más populares, como "The Passenger" o "I wanna be your dog".

Su concierto comenzó unos minutos más tarde de lo previsto, cosa que impacientó al público suizo, no acostumbrado a las impuntualidades, que sin embargo enloqueció por completo desde que sonaron los primeros acordes de la guitarra eléctrica de Kevin Armstrong.