Parte del equipo de "The story of my wife" , con la directora Ildiko Enyedi al frente, en la presentación de la película en Cannes. EFE/EPA/Sebastien Nogier

Ganadora del Oso de Oro de Berlín con "On Body and Soul" ("En cuerpo y alma"), la húngara Ildiko Enyedi presentó este miércoles en Cannes una película muy diferente, "The story of my wife", una convencional adaptación de una novela romántica que no ha tenido mucho eco en el festival.

Protagonizada por la francesa Léa Seydoux -ausente en el festival tras haber dado positivo por covid- y por el holandés Gijs Naber, la película es la adaptación de una obra de Milán Füst ambientada en varias ciudades de Europa en los años veinte.