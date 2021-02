Hacer humor no es trivial: un chiste puede despertar una carcajada en unos y herir a otros, de ahí que actualmente se asocie este concepto con censura o imposición de límites, algo que no entienden los miembros de “Ilustres ignorantes”, que se preguntan “¿por qué el drama no tiene límites y el humor sí?”.

“El humor es parte consustancial de la vida, igual que el drama; al drama se le permiten tonterías y el humor parece que tiene que justificarse (...). Si no hay límites en el drama, ¿por qué en el humor sí? Si el humor te hace reír, te da felicidad, mientras que el drama hace que la gente esté en la mierda”, apuntan a Efe Pepe Colubi y Javier Coronas, presentadores del programa de #0 de Movistar+ ahora convertido en el libro “Ilustrepedia” (Lunwerg).