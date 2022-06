Un mensaje de WhatsApp cambió la vida de Iman Vellani, una apasionada de los cómics que hace unos meses estudiaba para los exámenes finales del instituto y que jamás imaginó ser actriz de Hollywood. Ahora, es la protagonista de "Ms. Marvel", la nueva serie de Disney+.

"Me siento muy fuera de lugar, en mi cabeza aún soy una fan que discute con desconocidos en foros. Y aún lo hago. Solo que también voy a las alfombras rojas. Es muy extraño, no lo he procesado", explica a Efe la joven Vellani, de 19 años, sobre el reciente estreno de la nueva serie de la franquicia de superhéroes.