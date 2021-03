La cantante y compositora India Martínez debuta como escritora con el lanzamiento este jueves de su poemario "Verdades a medias", que además ilustra y en el que se desnuda sentimentalmente para, según declara a Efe, "recorrer lugares que no he visto nunca, tan profundos que hasta dan miedo".

"Me ha parecido un ejercicio muy interesante porque he profundizado en mi persona, he ido más hacia mi interior que nunca, y eso me ha encantado. He viajado, me he sentido volar. He visto cómo mi imaginación me llevaba a sitios que no conocía todavía", reconoce.