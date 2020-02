La película "Instinto maternal", dirigida por Olivier Masset-Depasse, arrasó esta noche en la 10ª edición de los premios Magritte del cine belga, obteniendo nueve galardones en una ceremonia en la que el guatemalteco César Díaz se llevo el premio al director revelación con "Nuestras Madres".

"Sorry we missed you", del británico Ken Loach, se llevó el Magritte a la mejor película extranjera en coproducción y la actriz italiana afincada en Francia Monica Belluci recibió el galardón de honor a su carrera.