Pearl Jam ha lanzado en redes sociales un fragmento de su primer tema en cinco años, "Can't deny me", cuya letra de contenido político ha sido leída rápidamente en clave de alegato contra el presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Puedes volar más alto, más lejos, más rápido / puedes ser rico, pero no puedes negarme / No tengo nada, nada más que la voluntad de sobrevivir / No puedes controlarme y no puedes negarme", canta Eddie Vedder en la traducción del inglés de la canción, un regalo a su club de fans.