La cineasta española Isabel Coixet ha presentado en Tokio la exposición "Faces", un "recorrido sentimental" a través de una serie de instantáneas tomadas en la intimidad de sus rodajes que muestran los rostros de personas que han marcado la vida profesional y personal de la cineasta.

"No me considero una fotógrafa profesional en absoluto", aseguró hoy la también guionista y productora en una entrevista con Efe. "Las fotografías de la exposición responden a momentos del rodaje y a la admiración por la gente con la que he coincidido", explicó.