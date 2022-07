La cineasta española Isabel Coixet presidirá el jurado internacional de la sección Horizontes de la Mostra del Cine de Venecia, dedicada a las nuevas corrientes, anunciaron hoy los organizadores del certamen, que arrancará el 31 de agosto.

El resto de jurados serán la directora italiana Laura Bispuri, el estadounidense Antonio Campos, autor de "The devil all the time" (El diablo a todas horas, 2020) con Tom Holland y Robert Pattinson; la argelina Sofia Djama, que en 2017 compitió en Venecia con "Les bienheureux" y el crítico francés Edouard Waintrop.