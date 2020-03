Con un nuevo disco en ciernes que se publicará en otoño, vuelve Isabel Pantoja. "Un poco distinta", a su juicio, pero en su versión más real y más libre, sin ataduras con ninguna casa de discos después de 50 años de carrera, "para cantar lo que quiera".

"He grabado el disco que quería grabar, el que me ha dado la gana, con canciones que me han encantado siempre. Estoy feliz, porque saldrá en otoño y para mí eso es una bendición, no estar enganchada ni firmada con ninguna casa, porque a mis 50 años artísticos, no me han solventado nada. Prefiero ser libre, nunca mejor dicho, y hacer lo que me dé la real gana", ha anunciado a Efe.