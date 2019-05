(De izq a der) La actriz libanesa Yasmine Hamdan; el cineasta palestino Elia Suleiman; la productora canadiense Nancy Grant; el actor mexicano Gael García Bernal; el actor canadiense Fadi Sakr; la actriz canadiense Raia Haidar; la actriz francesa Yasmine Haj; los actores israelíes Farim Ghneim y Tarik Kopty y el actor francés Vincent Maraval posan para los medios durante la presentación de la película "It Must Be Heaven", este viernes en la 72 edición del Festival de cine de Cannes (Francia). El certamen se celebra del 14 al 25 de mayo. EFE

Una reflexión sobre la identidad y la pertenencia a una nación pasada por el particular humor de Elia Suleiman. Eso es "It must be heaven", la película que cerró hoy, con brillantez, la competición oficial del 72º Festival de Cannes.

El cineasta palestino dirige y protagoniza una película muy bien recibida en el festival con la que pretende mostrar que "el mundo es un microcosmos de Palestina" y en la que quiere que el espectador se plantee una única pregunta: ¿Dónde podemos sentirnos en casa?.