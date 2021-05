5 may. 2021

EFE Barcelona 5 may. 2021

Izal, Amaral, Carolina Durante, Ana Tijoux y Tom Walker se han incorporado al cartel del Cruïlla este miércoles, el mismo día que se ha anunciado que Of Monsters and Men y Perota Chingó cancelan sus giras y no actuarán en el festival, que se celebrará del 8 al 10 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona.

El director del festival, Jordi Herreruela, ha confirmado que el Cruïlla "se hará sin distancia de seguridad, con la supervisión de los científicos que trabajaron en el concierto de Love of Lesbian en el Palau San Jordi y en coordinación con todas las administraciones públicas, para garantizar la seguridad de todos los asistentes"