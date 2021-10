Izal publica este viernes "Hogar", "una huida del sonido español" hacia una fórmula "más oscura y envolvente", sucia incluso, para hablar de enfermedad y recuperación, de hastío social y reconciliación con el mundo, pero también de amor en su álbum "más emocional".

"Este disco va de caerse y levantarse, de no tener miedo de volver a la vida, porque mucha suerte tienes que tener para no estar constantemente cayéndote y levantándote. Es un canto a eso, a no tener tampoco miedo al amor", explican en una charla con Efe ante el álbum en el que este sentimiento "está más presente que nunca o al menos de forma más clara".