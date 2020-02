Imagen facilitada por Izaro Music de Izaro Andrés, o Izaro sin más (como suele editar sus discos), que ha sabido hacer limonada con este invierno musical en el que su cuarto disco de estudio ha logrado debutar en el número 2 de ventas conjugando modernidad y raíz folclórica, así como letras en castellano, inglés y euskera. "El euskera ya no tiene complejos y ahora es más fácil extenderlo como lengua musical. Me he dado cuenta de que los límites del idioma están en la mente más que fuera. Hay mucha gente que por ejemplo escucha canciones en inglés sin saber entenderlo", opina en una charla con Efe esta intérprete y compositora vizcaína para quien "el oído es como el paladar, hay que ir haciéndolo". EFE *****SÓLO USO EDITORIAL // NO VENTAS // NO ARCHIVO*****