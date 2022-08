El director de cine español, Juan Antonio Bayona, posa durante la alfombra roja de la Serie “The Lord of the Rings: The Rings of Power” hoy, en El Colegio de Las Viscainas en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

La actriz sueca, Morfydd Clark, posa durante la alfombra roja de la Serie “The Lord of the Rings: The Rings of Power” hoy, en El Colegio de Las Viscainas en Ciudad de México. (México). EFE/Mario Guzmán