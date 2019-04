El autor de cómics Jacques Ferrandez (Argel, 1955) ha adaptado varias de las obras de Albert Camus a este formato y le gusta pensar que sus cómics han sido una "ventana" para acceder al premio nobel de literatura, aunque reconoce que hacerlo es "una auténtica locura".

"Hay personas que solo leen cómic y nada que no sea en ese formato y por eso me gusta pensar que mis cómics sobre Camus han podido ser un medio para que accedan a ese tipo de literatura, a la que no llegarían de otra forma", ha indicado a Efe Ferrandez, que asiste a las Trobades Literarias Mediterráneas, que se celebran en Menorca.