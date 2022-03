Jane Campion reacciona tras ganar el premio Óscar a la mejor dirección gracias a "The Power of the Dog en la 94ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles (EE.UU.). EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

La neozelandesa Jane Campion cumplió con las expectativas y logró el Óscar a la mejor dirección gracias a "The Power of the Dog", por lo que consiguió volver a recoger una estatuilla 28 años después de "The Piano".

Campion se convierte así en la tercera mujer en conseguir el reconocimiento de la Academia de Hollywood a mejor dirección, después de Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker") en 2010, y Chloé Zhao ("Nomadland"), quien se coronó el año pasado.