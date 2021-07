La directora de cine neozelandesa Jane Campion, autora de películas como "The Piano" o "In the Cut", será la primera realizadora en recibir el Premio Lumière concedido por el instituto del mismo nombre, anunció este lunes la organización.

Por plasmar en su obra una "poesía fulgurante" y "una estética fuera de lo común", el Festival Lumière eligió a Campion como ganadora de la decimotercera edición del premio, quien se suma a una lista de galardonados en la que figuran Francis Ford Coppola, Jane Fonda, Martin Scorsese, Pedro Almodóvar o Quentin Tarantino.