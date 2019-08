El actor Jason Clerk encarnará al jugador de la NBA Jerry West, una de las leyendas del baloncesto estadounidense que formará parte de la nueva serie que prepara la cadena HBO sobre el equipo Los Ángeles Lakers en la década de los años 80 del siglo pasado, anunció este jueves el canal de televisión.

Bajo el nombre de "Showtime", la producción se inspirará en el libro "Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s", escrito por Jeff Pearlman sobre una de las épocas más apasionantes del baloncesto.