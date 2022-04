La pandemia nos ha dado la "licencia tácita" de expresar cómo nos sentimos, de ahí que el cineasta Javier Álvarez Solís crea que haya que aprovechar el tirón y aprender a verbalizar el suicidio para evitar que el tabú vuelva a ocultarlo. "Es el quid de la cuestión. Es un tópico, pero es efectivo. Funciona".

Hace siete años se suicidó un amigo suyo; el impacto fue tal que no pudo llamar a su familia durante días por miedo a hacerles daño. "Era incapaz de pronunciar la palabra. Simplemente, no podía. Era una sensación extrañísima que no había tenido en la vida. Hasta que uno no lo vive en sus carnes no sabe cómo de lejos llega este tabú", comenta a Efe el director.