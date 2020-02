El actor español Javier Bardem se presentó hoy en la Berlinale al frente de "The Roads Not Taken", película que lucha por los Osos del festival y en la que al desafío de interpretar a un hombre marcado por la demencia se sumó el de hablar con acento mexicano, algo "bastante jodido", confesó.

Le ayudó en ese cometido su compañera de reparto, la mexicana Salma Hayek: "Todas las mañanas llegaba diciendo 'Viva México cabrones", explicó entre risas la actriz, en la que fue la conferencia de prensa más concurrida hasta ahora de ese festival.