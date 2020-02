El actor español Javier Bardem impactó hoy en la Berlinale con su retrato de un hombre roto, atravesado por culpas del pasado y la demencia actual, en una jornada a concurso marcada por el escándalo en torno a la rusa "Dau/Natasha".

Bardem, junto con sus compañeras de rodaje Ella Fanning y Salma Hayek, recibió la ovación del festival con "The Roads Not Taken". Una película de la británica Sally Potter, cuyo argumento discurre entre México, Grecia y el atronador Nueva York.