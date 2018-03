Javier Bardem, ganador del Óscar por "No es país para viejos" (2008), es candidato a los Premios Platino por su papel en "Loving Pablo": "No me tomo los premios en el terreno personal, me hace ilusión estar nominado, pero no considero que mi trabajo sea mejor que el de otro", dice en una entrevista con EFE.

