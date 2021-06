Javier Fesser , ganador de tres premios Goya y una vez nominado al Óscar, guionista, productor (Películas Pendelton) y persona muy querida por todos los que trabajan con él, suma esta noche un nuevo reconocimiento, la Biznaga de Honor del Festival de Málaga, que le ha estado esperando desde el año pasado.

"Me hace ilusión pensar que este reconocimiento no es por la cantidad de películas que he hecho, que tampoco es muchísima, sino porque cada una de ellas han salido de un lugar que tenía sentido. Todas mis películas han sido historias que yo pensaba que merecían ser contadas y lo merecían en ese momento y de esa manera".