EFE Bogotá 2 may. 2018

El escritor español Javier Sierra ya sabe lo que es triunfar en Estados Unidos pero aún así considera que el público de ese país "está secuestrado" por su propio idioma, pues no se valora lo suficiente a autores que escriben en lenguas diferentes al inglés.

"Esto yo no le he dicho nunca: Yo creo que el lector anglosajón está secuestrado por su idioma (...) hay muy pocas posibilidades para un autor que no escriba en inglés de alcanzar el éxito en Estados Unidos", afirma en una entrevista con Efe en Bogotá, donde acaba de presentar "El fuego invisible", novela con la que ganó el Premio Planeta 2017.