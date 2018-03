La actriz Jennifer Aniston se reunirá con el actor Adam Sandler en la comedia "Murder Mystery" para la plataforma digital Netflix, informó hoy el medio especializado Variety.

No se trata de la primera vez que Aniston y Sandler trabajan juntos ya que formaron la pareja protagonista de "Just Go With It" (2011), una cinta que recaudó en taquilla 215 millones de dólares.