Jennifer López y Cardi B presentaron este martes el primer tráiler de "Hustlers", película basada en hechos reales y que cuenta con un elenco completamente femenino en el que también aparecen Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart y Lizzo.

"Hustlers", que se estrenará el próximo 13 de septiembre en EE.UU, marcará el debut en el cine de Cardi B, la rapera estadounidense de ascendencia dominicana que se ha convertido en toda una revelación del hip-hop gracias a su disco "Invasion of Privacy" (2018) y a canciones muy exitosas como "Bodak Yellow" y "I Like It".