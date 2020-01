El actor británico Jeremy Irons presidirá el jurado internacional de la Berlinale, cuya 70 edición, bajo la nueva dirección a cargo del italiano Carlo Chatrian y la holandesa Mariette Riessenbeek, arranca el próximo 21 de febrero, informó este jueves la organización del festival en un comunicado.

"Las icónicas figuras que ha encarnado Jeremy Irons con su estilo inconfundible me han acompañado en mi viaje cinematográfico y me han hecho darme cuenta de la complejidad de la naturaleza humana. Valoro a Jeremy Irons como artista y como persona y me enorgullece darle la bienvenida como presidente del jurado de la 70 edición de la Berlinale", dijo Chatrian, director artístico del festival.