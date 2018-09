Jess Glynne, la artista con más números 1 en la lista de sencillos de Reino Unido, visitará España en marzo para ofrecer un concierto en Madrid el día 1 y otro el 2 en Barcelona, según ha anunciado hoy la promotora.

La sala La Riviera en el primer caso y Apolo en el segundo recibirán a esta joven cantante y compositora británica que recientemente ha vuelto a coronar las listas con "I'll be there", que forma parte de su nuevo disco, "Always in between", cuyo lanzamiento está previsto para el 12 de octubre.