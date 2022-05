El actor estadounidense Jesse Eisenberg, conocido por "The social network" o "Zombieland", ha saltado a la dirección con "When you finish saving the world", largometraje protagonizado por Julianne Moore y Finn Wolfhard. La película, un retrato sobre la complicada relación entre una madre y su hijo, inauguró este miércoles fuera de competición la Semana de la Crítica, sección paralela del Festival de Cannes a la que acudieron el director y los dos intérpretes. EFE/Beth Garrabrant/Semana de la Crítica