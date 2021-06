Una semana después de recoger el Premio Benois, considerado el Oscar de la Danza, Jesús Carmona saca esta noche sus "bestias" a bailar en las calles de Cádiz, en el marco del XIX Festival Cádiz en Danza. Una cita en la que ha asegurado que a España le queda "un trabajo largo" para apreciar lo "increíble" que es el flamenco.

"Nunca he trabajado para me den premios. Soy consciente de lo importantes que son, y de lo que me pueden ayudar. Son una responsabilidad que se va sumando a las que yo ya tenía conmigo y con el arte. Pero en mi día a día no cambia nada, sigo teniendo las mismas inseguridades y los mismos miedos", dice, en una entrevista con EFE.