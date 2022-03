El puertorriqueño Jhay Cortez encabecerá el festival Madrid Puro Reggaeton 2022 que tendrá lugar entre el 24 y 25 de junio en La Caja Mágica de Madrid y que también contará con otros artistas, previamente anunciados, como Gente de Zona, Ñengo Flow, Eladio Carrion, Morad, Bad Gyal y Juan Magán.

Nacido Jesús Manuel Nieves (Río Piedras, 1993) se formó musicalmente entre su país natal y New Jersey (EE.UU.), iniciando su carrera como compositor y productor al servicio de artistas como J Balvin, de cuya mano llegó también su despegue como solista gracias al tema "No me conoce", en cuya grabación intervino asimismo Bad Bunny.