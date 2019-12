La Compañía Nacional de Danza (CND) tiene el mismo presupuesto para programar en un año que el New York City Ballet para comprar zapatillas, ha lamentado hoy su director, Joaquín de Luz, que está "on fire" contra un sistema "disfuncional" que "maltrata a la danza": "En este país no hay política cultural".

"Creo que en estos meses de legislatura fallida no he oído la palabra 'Cultura' ni una vez", ha asegurado este miércoles De Luz durante la presentación en el Teatro de la Zarzuela, acompañado de su director, Daniel Bianco, de "El Cascanueces", que estrenará la CND el 10 de diciembre.