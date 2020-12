La Compañía Nacional de Danza (CND) estrena el 9 de noviembre en el Teatro de la Zarzuela la versión contemporánea que Joaquín De Luz ha hecho del clásico "Giselle", un coreografía "con final trágico" que visita el romanticismo español "bajo el filtro de Gustavo Adolfo Bécquer".

"Quería hacer una nueva 'Giselle', me apetecía hacerle un lavado de cara" ha asegurado este jueves en su presentación el director de la CND, quien explica que "respetando todo, he desempolvado mi ballet romántico favorito, y eso, que no soy muy romántico".