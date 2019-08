El colombiano Joaquín Restrepo ha decidido romper los esquemas del arte con la exposición de forma simultánea de sus obras en Estados Unidos, Colombia y México, países en los que ha instalado sus estudios, ha informado este lunes la oficina de prensa del artista.

"La gente suele preguntar por mi taller. Sin embargo, mi taller no es un solo espacio, son muchos lugares, algunos reales y otros virtuales en varios países donde realizo parte de mi obra. No suelo tener obra guardada, mi afán no está en crear mucha obra sino en hacer trabajos que sean atemporales y busco que trasciendan en el tiempo", ha asegurado el artista citado en un comunicado.