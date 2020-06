Con más de 9 millones de lectores en todo el mundo, el escritor suizo Joël Dicker cree que tiene todavía por delante "mucho trabajo" en el oficio de escritor, ya que "El enigma de la habitación 622", que se publica en español el próximo 3 de junio, es "solo" su quinta novela editada. l

"No se trata de si he vendido muchos libros o si me han leído muchos sino de saber hasta qué punto domino lo que trato de hacer. Escribo mejor ahora que en mis primeras novelas, voy adquiriendo oficio, pero sigo pensando que tengo mucho trabajo por delante en el oficio de escritor", ha asegurado este lunes Joël Dicker (Ginebra, 1985) en un encuentro telemático con periodistas españoles.