El compositor estadounidense John Adams ha sido galardonado con el Premio Fundación BBVA Fronteras del conocimiento en la categoría música y ópera, en reconocimiento a su obra que combina "la complejidad musical" y la conexión con el público, a través del tratamiento de temas de actualidad.

El galardonado es impulsor de un nuevo género operístico, la "docu-ópera", y durante su trayectoria ha abordado "con audacia" temas de actualidad como la guerra nuclear, el terrorismo o el feminismo en títulos como "Nixon in China", "Doctor Atomic", "The Death of Klinghoffer" y "Girls of the Golden West".