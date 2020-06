El periodista musical británico Jon Savage ha publicado en castellano "Una luz abrasadora, el sol y todo lo demás", que narra la historia de Joy Division y del Manchester pospunk a partir de 1980, cuando el grupo de Ian Curtis editó su último disco, "Closer".

Joy Division publicó en 1980 su segundo y último álbum, "Closer", y su famoso sencillo "Love Will Tear Us Apart", poco después del suicidio de su vocalista, Ian Curtis; ahora, 40 años después, "Una luz abrasadora, el sol y todo lo demás" (Reservoir Books) explica con detalle la historia del grupo.