El actor Jonah Hill ("Django Unchained" o "Don't Look Up") decidió no participar más de la promoción de los proyectos audiovisuales en los que se vea involucrado para "proteger" su salud mental.

Hill no acudirá a eventos públicos ni aparecerá en medios de comunicación para difundir sus nuevas producciones porque estas situaciones "exacerban" sus "ataques de ansiedad", explica el intérprete en el contenido de una carta publicada por el medio especializado Deadline este miércoles.