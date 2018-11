Jorge Drexler procesa aún "el subidón de liberación lenta" que supuso alzarse como el máximo triunfador de la noche en los pasados Latin Grammys, la cual muchos quisieron leer en clave de victoria de la canción de autor "seria" sobre el abundante número de músicos urbanos nominados.

"Si hay algo bueno que le puede pasar a la comunidad iberoamericana es ser diversa; yo no tengo interés en hacer apología de la canción seria, porque la seriedad no me parece un atributo importante de las canciones, más allá de tomarse en serio el hacerlas", previene el músico al respecto.