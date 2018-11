El uruguayo Jorge Drexler se llevó hoy el premio a la canción del año con "Telefonía" en la 19 edición de los Latin Grammy, que se celebra hoy en Las Vegas (EE.UU.).

"Esto sí que no me lo esperaba, de ninguna manera. Muchas gracias. Qué maravilla. Tengo una admiración tan grande por tanta gente que está en esta misma categoría que me da hasta pudor estar aquí arriba", señaló un emocionado Drexler.