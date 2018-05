1 may. 2018

El escritor Jorge Volpi, una de las principales plumas de la escena mexicana actual, considera que "la literatura latinoamericana ya no existe como tal" y lamenta que haya un cierto "aislamiento cultural" entre los países del continente.

"La literatura latinoamericana ya no existe como tal (...) No hay esos hilos conductores excepto los que tienen que ver con la historia, pero ya no hay una literatura latinoamericana que sea reconocible", dice en una entrevista con Efe.