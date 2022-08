El cocinero español José Andrés da voz al Chef Al en la serie infantil de animación "Firebuds", que Disney estrenará en varias plataformas el próximo 21 de septiembre, y que narra las aventuras de un grupo de amigos que trabajan y juegan con vehículos parlantes para ayudar a su comunidad.

Según ha anunciado Disney en Twitter, el chef, afincado en Estados Unidos y con fama internacional, pondrá voz al personaje en la versión original de la serie, creada por el productor de contenido infantil Craig Gerber, al que corresponden otros títulos como "Sofia the First" o "Elena of Avalor".