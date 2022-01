José Mercé publicará en el primer trimestre de 2022 un nuevo disco, "El Oripandó", en el que ha retomado como fuente de inspiración de sus composiciones los momentos más difíciles de su vida, incluida la muerte de su primer hijo, Curro.

"Hemos de vivir momentos en la vida que se deben pasar para saber que la vida sigue, que hay que ser positivo. Siempre hay que pensar que quien se ha ido no se ha ido, está con nosotros. En este caso el olvido no existe, ni puede existir. Mi hijo Curro está presente en todo este trabajo y todo lo bueno que me pasa es por él", ha dicho el cantaor en declaraciones recogidas por Universal Music.