Si vivir de la música era hace seis meses misión casi imposible, la irrupción de la pandemia de la covid-19 parece haber convertido esa opción en una quimera, como bien sabe el gallego Juan Rivas (Vigo, 1973), que es músico y promotor, pero también gestor cultural y desde hace un lustro presidente del Consejo Territorial de Galicia de la SGAE, institución con la que se ha mostrado crítico y a cuyas elecciones para la junta directiva se postula este jueves.

“Soy crítico, pero no con la SGAE, sino con ciertos gobiernos y personas, actitudes, ideas o falta de propuestas que he podido observar. Crítico pero desde la lealtad, al menos como yo la entiendo, que no es otra cosa que tener al autor y sus derechos en el centro”, explica a Efe Rivas, cuyo principal reto es que vivir de la música deje de ser una entelequia, lo cual pasa por cambios profundos en la forma de gestionar los derechos de los autores.