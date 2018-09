Judi Dench transmite autoridad y ha bordado papeles como la jefa del espionaje británico en la saga de James Bond o su oscarizada reina Elizabeth de "Shakespeare in love", pero en la vida real la actriz británica, que hoy recibe el Premio Donostia del Festival de San Sebastián, no se considera poderosa.

"No me considero poderosa de ninguna manera, no tengo poder", ha señalado en una multitudinaria rueda de prensa horas antes de recoger el tercer gran premio honorífico de esta 66 edición del certamen donostiarra, por una trayectoria marcada por personajes de carácter.