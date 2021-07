Ha realizado varias exposiciones, trabaja el arte de forma multidisciplinar y esta semana ha ganado el premio al talento emergente en la feria ARCO de Madrid por su obra en madera y textil “De dos cuerpos vengo”. Julia Huete es uno de los rostros emergentes del arte español.

“No me veo en una única disciplina. Me gusta mucho dibujar, pintar, y hace poco he empezado a trabajar la madera. Depende mucho de con qué me sienta más afín en el momento”, explica en una entrevista a Efe Julia Huete tras ganar el premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente en la feria ARCO.