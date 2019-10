"Feliz y muy ilusionada", así es como se muestra Julia Medina, la joven artista de San Fernando (Cádiz), con el lanzamiento de su disco "No dejes de bailar", su debut musical tras su paso por "Operación Triunfo 2018" y un trabajo "lleno de emoción, verdad y sentimiento".

"A mí me encanta bailar, no se me da muy bien, pero me hace muy feliz; y lo mismo me pasaba con el disco, yo no sabía cómo componer uno, no sabía cómo vivir ese momento, pero decidí aprender haciéndolo. Entonces para mí el baile era una metáfora relacionada con el disco", explica la artista en una entrevista con EFE.