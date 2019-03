Julia Navarro tiene una frustración: no haber sido bailarina. Su familia no se lo permitió, pero el destino la recompensó y ahora es una de las novelistas españolas de mayor renombre, algo que, según cuenta a Efe, sucede en una época de avances en la que "nadie puede ser demócrata si no es feminista".

"Nadie puede ser demócrata si no lucha por que la otra mitad de la población tenga los mismos derechos, las mismas oportunidades y pueda romper ese techo de cristal que tenemos las mujeres", señala la autora madrileña, de 65 años, a su paso por Buenos Aires para presentar su último libro, "Tú no matarás" (Plaza & Janes).