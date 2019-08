Fotografía sin fechar cedida por Sony Pictures Classics que muestra un fotograma de la película estadounidense "After the Wedding" donde aparece la actriz Julianne Moore (d) en el papel de TheresaYoung, junto a la actriz Michelle Williams (i) como Isabel y el actor Billy Crudupas (c) como Oscar Carlson. Las encrucijadas morales y la toma de decisiones al filo del precipicio dan forma a "After the Wedding", una cinta sobre la que Julianne Moore, que se mide en este filme a Michelle Williams en un gran duelo interpretativo, sostuvo que equivocarse y meter la pata es una parte esencial de la vida. EFE/ David Giesbrecht Sony Pictures Classics